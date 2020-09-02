2020-09-02

دليلك نحو منصة مدرستي في جازان

متابعات الخليج 365 - واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان مبادرة “دليلك نحو منصة مدرستي ” الهادفة لمساندة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في التسجيل في المنصة للتعليم عن بعد وتقديم الدعم اللازم لهم للاستفادة من الخدمات المقدمة فيها .

وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي أن المبادرة ستسهم في تفادي المشاكل التقنية وتمكين الطلاب والطالبات من الاستفادة من خدمات المنصة .

وكانت وزارة التعليم قد حذرت أولياء الأمور من إعلانات ورسائل وسائل التواصل الاجتماعي، التي تزعم التسجيل في منصة مدرستي داعية إلى عدم إرسال معلومات الدخول وكلمة المرور ورقم الجوال الخاص المسجل في نظام نور بغرض تفعيل حسابات الأبناء في المنصة مقابل مادي.

طريقة تفعيل منصة مدرستي: وتؤكد وزارة التعليم على أهمية الحذر وعدم التعامل مع هذه الرسائل وعدم مشاركة المعلومات السرية الخاصة بالتسجيل في منصة مدرستي مطلقًا. وأوضحت الوزارة أن طريقة تفعيل منصة مدرستي تتم عبر الخطوات التالية: * التسجيل في منصة “توكلنا”. * إدخال رقم الهوية أو الإقامة. * إدخال كلمة المرور واسم المستخدم. Advertisements * ثم الضغط على التالي. * كتابة الرمز المرئي. * كتابة رمز التحقق الذي تم إرساله إلى الجوال المُسجل في نظام “أبشر”. * ومن ثم الدخول لمنصة “مدرستي” من الصفحة الرئيسية. * اختيار تسجيل الدخول. * الضغط على حساب “ميكروسوفت”. * بعد ذلك كتابة الإيميل المخصص للدخول. * الضغط على التالي. * كتابة كلمة المرور. * ومن ثم الضغط على تسجيل الدخول. التواصل مع الوزارة: ودعت الوزارة أولياء الأمور للتواصل مع الدعم الفني أو المدرسة للمساعدة في حال مواجهة مشكلة أثناء التسجيل، وعند الاشتباه بأي حادثة أو اختراق للحساب على منصة الاتصال مباشرة من خلال الرقم 920033988

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