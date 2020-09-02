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الحكم بحد الحرابة على 7 من منفذي هجوم الدالوة في الأحساء
الأحكام تضمنت السجن 25 عامًا على 3 متهمين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدرت المحكمة الجزائية أحكامًا ابتدائية بحق المتهمين في العملية الإرهابية بالدالوة في الأحساء، تضمنت السجن 25 عامًا على 3 متهمين ومنعهم من السفر.
كما أصدرت الجزائية حكمًا بـ حد الحرابة على 7 من المتهمين، وتم تحديد موعد لاحق لمحاكمة اثنين من المتهمين بحسب مانشرته الاخبارية .
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