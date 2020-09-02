شكرا لقرائتكم الموافقة على طلب إماراتي بالسماح بعبور الأجواء السعودية لكافة الرحلات إلى جميع الدول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-02 الموافقة على طلب إماراتي بالسماح بعبور الأجواء السعودية لكافة الرحلات إلى جميع الدول متابعات الخليج 365 - واس صرّح مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني، بأنه صدرت موافقة الهيئة على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول.



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