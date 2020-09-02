الخطوط السعودية الجوية تعلن 7 شروط للسماح بنقل المسافرين عبر أسطولها

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أعلنت الخطوط السعودية الجوية عن 7 شروط للسماح بنقل المسافرين عبر أسطولها والعائدين إلى المملكة، تتعلق بالإرشادات الصحية والتدابير الاحترازية الصادرة عن الجهات الصحية المعنية في المملكة التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ودعت الخطوط ضيوفها إلى ضرورة التقيد واتباع الإرشادات الصحية وفق توجيهات السلطات.
الخطوط السعودية الجوية
7 شروط للسماح بنقل المسافرين العائدين للمملكة
وشملت اشتراطات الخطوط السعودية للسماح بنقل المسافرين العائدين إلى المملكة على متن اسطولها ومتطلبات السفر إلى 25 دولة ما يلي:
- إلزام ضيوف الخطوط الجوية السعودية بتعبئة وتوقيع نموذج تعهد بالالتزامات والاشتراطات الصحية وتسليمه لاحقًا لمركز المراقبة الصحية بالمطار عند الوصول.
- خضوع جميع الضيوف للحجر الصحي الذاتي بالمنزل لمدة 7 أيام (3 أيام للممارسين الصحيين مع عينة سلبية في نهاية فترة الحجر).
- جميع ضيوف الخطوط ملزمين بتثبيت تطبيقي تطمن، وتوكلنا والتسجيل فيهما.
- تحديد موقع المنزل من خلال تطبيق تطمن خلال 8 ساعات من وصول الراكب.
- مراقبة أعراض فيروس كورونا المستجد والاتصال فورًا على 937 في حال ظهور أي من الأعراض أو الذهاب للمركز الصحي أو الطوارئ عند الضرورة.
- الدخول على تطبيق تطمن والقيام بالتقييم الصحي اليوميز
- الضيوف مطالبين باتباع الإجراءات الاحترازية خلال الحجر الصحي الذاتي بالمنزل حسب ما هو مذكور بنموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية.