الخطوط السعودية الجوية تعلن 7 شروط للسماح بنقل المسافرين عبر أسطولها

أعلنت الخطوط السعودية الجوية عن 7 شروط للسماح بنقل المسافرين عبر أسطولها والعائدين إلى المملكة، تتعلق بالإرشادات الصحية والتدابير الاحترازية الصادرة عن الجهات الصحية المعنية في المملكة التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ودعت الخطوط ضيوفها إلى ضرورة التقيد واتباع الإرشادات الصحية وفق توجيهات السلطات.

الخطوط السعودية الجوية

7 شروط للسماح بنقل المسافرين العائدين للمملكة

وشملت اشتراطات الخطوط السعودية للسماح بنقل المسافرين العائدين إلى المملكة على متن اسطولها ومتطلبات السفر إلى 25 دولة ما يلي: