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الخطوط السعودية الجوية تعلن 7 شروط للسماح بنقل المسافرين عبر أسطولها

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أعلنت الخطوط الجوية عن 7 شروط للسماح بنقل المسافرين عبر أسطولها والعائدين إلى المملكة، تتعلق بالإرشادات الصحية والتدابير الاحترازية الصادرة عن الجهات الصحية المعنية في المملكة التي تهدف إلى الحد من انتشار ، ودعت الخطوط ضيوفها إلى ضرورة التقيد واتباع الإرشادات الصحية وفق توجيهات السلطات.

الخطوط السعودية الجوية تعلن 7 شروط للسماح بنقل المسافرين عبر أسطولها

الخطوط السعودية الجوية

الخطوط السعودية الجوية تعلن 7 شروط للسماح بنقل المسافرين عبر أسطولها

الخطوط السعودية الجوية تعلن 7 شروط للسماح بنقل المسافرين عبر أسطولها

7 شروط للسماح بنقل المسافرين العائدين للمملكة

وشملت اشتراطات الخطوط السعودية للسماح بنقل المسافرين العائدين إلى المملكة على متن اسطولها ومتطلبات السفر إلى 25 دولة ما يلي:

  • إلزام ضيوف الخطوط الجوية السعودية بتعبئة وتوقيع نموذج تعهد بالالتزامات والاشتراطات الصحية وتسليمه لاحقًا لمركز المراقبة الصحية بالمطار عند الوصول.
  • خضوع جميع الضيوف للحجر الصحي الذاتي بالمنزل لمدة 7 أيام (3 أيام للممارسين الصحيين مع عينة سلبية في نهاية فترة الحجر).
  • جميع ضيوف الخطوط ملزمين بتثبيت تطبيقي تطمن، وتوكلنا والتسجيل فيهما.
  • تحديد موقع المنزل من خلال تطبيق تطمن خلال 8 ساعات من وصول الراكب.
  • مراقبة أعراض فيروس كورونا المستجد والاتصال فورًا على 937 في حال ظهور أي من الأعراض أو الذهاب للمركز الصحي أو الطوارئ عند الضرورة.
  • الدخول على تطبيق تطمن والقيام بالتقييم الصحي اليوميز
  • الضيوف مطالبين باتباع الإجراءات الاحترازية خلال الحجر الصحي الذاتي بالمنزل حسب ما هو مذكور بنموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية.
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