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زار مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف الدكتور تيمور بن شكر الله جان، محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط، بمقر مكتبه بالمحافظة .
جرى خلال اللقاء تبادل المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتي من شأنها تقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة من حيث الخدمة الإسعافية وتذليل كافة العقبات إن وُجدت، بالتعاون المميز بين فرع الهيئة والمحافظة .
وزار مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة مركز إسعاف المحافظة، جرى خلالها متابعة سير العمل بالمركز والوقوف على الاحتياجات وسبل تطوير العمل بما يعود بالنفع على الخدمات الإسعافية المقدمة، كما زار مراكز الإسعاف في مركز الشقيق، ومركز أبو عجرم ومركز ميقوع، يرافقه مساعد مدير عام فرع الهيئة للشؤون الإسعافية نزال بن فرحان السليمان، والمدير الطبي والجودة بالفرع الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي .
02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442 02:48 PM
تفقد عدداً من مراكز الإسعاف.. وبحثا المواضيع ذات الاهتمام المشتركمدير عام الهلال الأحمر بالجوف يزور محافظ دومة الجندل
زار مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف الدكتور تيمور بن شكر الله جان، محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط، بمقر مكتبه بالمحافظة .
جرى خلال اللقاء تبادل المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتي من شأنها تقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة من حيث الخدمة الإسعافية وتذليل كافة العقبات إن وُجدت، بالتعاون المميز بين فرع الهيئة والمحافظة .
وزار مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة مركز إسعاف المحافظة، جرى خلالها متابعة سير العمل بالمركز والوقوف على الاحتياجات وسبل تطوير العمل بما يعود بالنفع على الخدمات الإسعافية المقدمة، كما زار مراكز الإسعاف في مركز الشقيق، ومركز أبو عجرم ومركز ميقوع، يرافقه مساعد مدير عام فرع الهيئة للشؤون الإسعافية نزال بن فرحان السليمان، والمدير الطبي والجودة بالفرع الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي .
، مدير عام الهلال الأحمر بالجوف يزور محافظ دومة الجندل ،
المصدر : الخليج 365
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