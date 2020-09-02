، لخدمة المرضى.. مشاريع تحسين جديدة في مستشفى الصحة النفسية بالطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - مشروعان لتسريع لنتائج العينات وتخفيض نسب الحالات غير الطارئة

حسّن مستشفى الصحة النفسية بالطائف، من الخدمات المقدمة للمراجعين والنزلاء، من خلال تنفيذ مشروعين في قسمي المختبر والطوارئ.

وأوضح مدير المستشفى الدكتور فريد المالكي أن المشروع الأول نفذ في قسم المختبر، ويهدف إلى تقليص مدة ظهور نتائج التحاليل للعينات الطارئة من وقت طلب العينة لحين ظهور النتيجة في أقل من ساعة.

ويعمل فريق أداء الصحة على هذا البرنامج بالتعاون مع فريق العمل بقسم المختبر وإدارة التمريض.

وبين المالكي أن المؤشر سجل قبل مشروع التحسين نسبة (65%) من مجموع العينات التي تستغرق أكثر من ساعة، وتم تحسين المؤشر إلى نسبة (14%) مما أدى إلى ظهور نتائج التحاليل الطارئة بشكل أسرع، لافتاً إلى أن المشروع الثاني يهدف لتقليل نسبة نسبة استقبال الحالات غير الطارئة في قسم الطوارئ، حيث يعمل فريق أداء الصحة بالمستشفى على هذا المشروع بالتعاون مع فريق العمل بالطوارئ والعيادات الخارجية.

وأضاف أن المؤشر سجل نسبة استقبال الحالات غير الطارئة قبل مشروع التحسين (52%) من مجموع المراجعين بالطوارئ، وتم تحسين المؤشر إلى نسبة (29%) مما كان له الأثر في تقديم خدمة أفضل للحالات الطارئة بقسم الطوارئ.

وقال المالكي: تماشياً مع توجهات وزارة الصحة فإن العمل لا يزال قائماً على مشاريع تحسين أُخرى سيعلن عنها في حينها، لتطوير العمل وتقديم أعلى مستوى من الرعاية الصحية.

يشار إلى أن المالكي كرّم إدارة وفريق برنامج أداء الصحة نظير جهودهم في تطوير الرعاية الصحية بالمستشفى ومن ضمنها هذه المشاريع الجديدة.

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