، لخدمة المرضى.. مشاريع تحسين جديدة في مستشفى الصحة النفسية بالطائف ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
حسّن مستشفى الصحة النفسية بالطائف، من الخدمات المقدمة للمراجعين والنزلاء، من خلال تنفيذ مشروعين في قسمي المختبر والطوارئ.
وأوضح مدير المستشفى الدكتور فريد المالكي أن المشروع الأول نفذ في قسم المختبر، ويهدف إلى تقليص مدة ظهور نتائج التحاليل للعينات الطارئة من وقت طلب العينة لحين ظهور النتيجة في أقل من ساعة.
ويعمل فريق أداء الصحة على هذا البرنامج بالتعاون مع فريق العمل بقسم المختبر وإدارة التمريض.
وبين المالكي أن المؤشر سجل قبل مشروع التحسين نسبة (65%) من مجموع العينات التي تستغرق أكثر من ساعة، وتم تحسين المؤشر إلى نسبة (14%) مما أدى إلى ظهور نتائج التحاليل الطارئة بشكل أسرع، لافتاً إلى أن المشروع الثاني يهدف لتقليل نسبة نسبة استقبال الحالات غير الطارئة في قسم الطوارئ، حيث يعمل فريق أداء الصحة بالمستشفى على هذا المشروع بالتعاون مع فريق العمل بالطوارئ والعيادات الخارجية.
وأضاف أن المؤشر سجل نسبة استقبال الحالات غير الطارئة قبل مشروع التحسين (52%) من مجموع المراجعين بالطوارئ، وتم تحسين المؤشر إلى نسبة (29%) مما كان له الأثر في تقديم خدمة أفضل للحالات الطارئة بقسم الطوارئ.
وقال المالكي: تماشياً مع توجهات وزارة الصحة فإن العمل لا يزال قائماً على مشاريع تحسين أُخرى سيعلن عنها في حينها، لتطوير العمل وتقديم أعلى مستوى من الرعاية الصحية.
يشار إلى أن المالكي كرّم إدارة وفريق برنامج أداء الصحة نظير جهودهم في تطوير الرعاية الصحية بالمستشفى ومن ضمنها هذه المشاريع الجديدة.
مستشفى الصحة النفسية
02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442 02:39 PM
مشروعان لتسريع لنتائج العينات وتخفيض نسب الحالات غير الطارئةلخدمة المرضى.. مشاريع تحسين جديدة في مستشفى الصحة النفسية بالطائف
حسّن مستشفى الصحة النفسية بالطائف، من الخدمات المقدمة للمراجعين والنزلاء، من خلال تنفيذ مشروعين في قسمي المختبر والطوارئ.
وأوضح مدير المستشفى الدكتور فريد المالكي أن المشروع الأول نفذ في قسم المختبر، ويهدف إلى تقليص مدة ظهور نتائج التحاليل للعينات الطارئة من وقت طلب العينة لحين ظهور النتيجة في أقل من ساعة.
ويعمل فريق أداء الصحة على هذا البرنامج بالتعاون مع فريق العمل بقسم المختبر وإدارة التمريض.
وبين المالكي أن المؤشر سجل قبل مشروع التحسين نسبة (65%) من مجموع العينات التي تستغرق أكثر من ساعة، وتم تحسين المؤشر إلى نسبة (14%) مما أدى إلى ظهور نتائج التحاليل الطارئة بشكل أسرع، لافتاً إلى أن المشروع الثاني يهدف لتقليل نسبة نسبة استقبال الحالات غير الطارئة في قسم الطوارئ، حيث يعمل فريق أداء الصحة بالمستشفى على هذا المشروع بالتعاون مع فريق العمل بالطوارئ والعيادات الخارجية.
وأضاف أن المؤشر سجل نسبة استقبال الحالات غير الطارئة قبل مشروع التحسين (52%) من مجموع المراجعين بالطوارئ، وتم تحسين المؤشر إلى نسبة (29%) مما كان له الأثر في تقديم خدمة أفضل للحالات الطارئة بقسم الطوارئ.
وقال المالكي: تماشياً مع توجهات وزارة الصحة فإن العمل لا يزال قائماً على مشاريع تحسين أُخرى سيعلن عنها في حينها، لتطوير العمل وتقديم أعلى مستوى من الرعاية الصحية.
يشار إلى أن المالكي كرّم إدارة وفريق برنامج أداء الصحة نظير جهودهم في تطوير الرعاية الصحية بالمستشفى ومن ضمنها هذه المشاريع الجديدة.
، لخدمة المرضى.. مشاريع تحسين جديدة في مستشفى الصحة النفسية بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر لخدمة المرضى.. مشاريع تحسين جديدة في مستشفى الصحة النفسية بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.