، "البيئة": تحاليل تكشف ارتفاع نسبة المخلفات العضوية لـ 57٪ بالرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - تتمثل في بقايا الأطعمة والزراعيات في مقابل 15% للمواد القابلة لإعادة التدوير

أظهرت تحاليل نشرتها "بيئة الرياض" أن نسبة مكونات النفايات البلدية الصلبة في العاصمة من المواد القابلة لإعادة التدوير تبلغ 15٪، فيما رصدت التحاليل ارتفاع كمية النفايات العضوية في مقابلها بنسبة 57٪.

وأوضحت "بيئة الرياض" أن النفايات العضوية تتمثل في بقايا الأطعمة بكل أنواعها والمخلفات الناتجة عن الأنشطة الزراعية، فيما تتمثل المواد القابلة لإعادة التدوير في مخلفات الورق والزجاج والمعدن والبلاستيك والمنسوجات.