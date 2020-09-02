شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية لن تتغير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، أن ‏مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول.

وشدد الأمير فيصل بن فرحان، على أن المملكة تقدر جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرة السلام العربية.