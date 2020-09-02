شكرا لمتابعة خبر عن 3 خطوات يجب على المواطنين والمقيمين فعلها عند السفر إلى دبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حددت مطارات دبي 3 خطوات ضرورية يجب على الراغبين في زيارتها تطبيقها ومن بينهم المواطنين والمقيمين في المملكة.

وشددت التعليمات الصادرة بهذا الشأن على ضرورة الحصول على شهادة فحص المسحة PCR سلبية من المختبرات المعتمدة قبل الوصول إلى مطار دبي الدولي، ويجب أن تكون هذه الشهادة صالحة لمدة 96 ساعة من وقت الفحص.

وتضمنت التعليمات أيضا تحميل تطبيق الجوال COVID-19 DXB، في حين يُستثنى من الفحص الأطفال تحت 12 سنة، والأطفال ذوي إعاقة متوسطة أو شديدة.