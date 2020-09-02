شكرا لمتابعة خبر عن إصدار حد الحرابة ضد 7 من منفذي الهجوم على الدالوة في الأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم الأربعاء، بإعدام 7 من منفذي الهجوم الإرهابي على الدالوة في مدينة الأحساء.

وأصدرت ‏المحكمة الجزائية، أحكاماً ابتدائية بحق المتهمين في العملية الإرهابية بالدالوة، حيث قضت بالسجن لمدة 25 عاماً على 3 متهمين ومنعهم من السفر، فيما حددت موعدًا لاحقًا لمحاكمة اثنين آخرين من المتهمين.

وكانت المحكمة قد أغلقت أول أمس الاثنين باب المرافعات في قضيتي خليتي الدالوة بالأحساء و استراحة الحرازات في جدة؛ حيث تورط المتهمون في الخليتين في أعمال ارهابية ذهب ضحيتها في الدالوة 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين في 2 / 2 / 1436هـ.

واتضح أن من ضمن ما كان تخطط له الخلية القيام بعمليات إرهابية في المملكة، تحت مسمى عمليات "الذئب المنفرد" وتستهدف إثارة الفتنة الطائفية، واستهداف رجال أمن ومقيمين تنفيذا لأوامر تنظيم داعش الارهابي بالخارج الذي أعد للخلية الاجرامية الأسلحة، والأسمدة الكيماوية لاستخدامها في صنع المتفجرات، والخدمات التقنية.