شكرا لمتابعة خبر عن مستشفيات تتيح للنساء إجراء الفحص الطبي لاستخراج رخصة قيادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أتاحت عدة مستشفيات في المملكة للنساء إجراء الفحص الطبي لاستخراج رخصة قيادة في الرياض وجدة ومكة المكرمة.

ومن أبرز المستشفيات والمراكز التى تتيح هذا الفحص في الرياض مستشفى السعودي الألماني، والمستشفى الوطني، والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود، والعيادات الملكية لخادم الحرمين الشريفين، ومركز جرير الطبي.

أما في مكة المكرمة فيوجد مستشفى الهدى، ومستشفى التونسي، كما يتيح مجمع عيادات الفيحاء، ومستشفى جدة الأهلي في جدة إمكانية إجراء الفحوصات.