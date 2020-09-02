شكرا لمتابعة خبر عن مستشفيات تتيح للنساء إجراء الفحص الطبي لاستخراج رخصة قيادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أتاحت عدة مستشفيات في المملكة للنساء إجراء الفحص الطبي لاستخراج رخصة قيادة في الرياض وجدة ومكة المكرمة.
ومن أبرز المستشفيات والمراكز التى تتيح هذا الفحص في الرياض مستشفى السعودي الألماني، والمستشفى الوطني، والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود، والعيادات الملكية لخادم الحرمين الشريفين، ومركز جرير الطبي.
أما في مكة المكرمة فيوجد مستشفى الهدى، ومستشفى التونسي، كما يتيح مجمع عيادات الفيحاء، ومستشفى جدة الأهلي في جدة إمكانية إجراء الفحوصات.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفيات تتيح للنساء إجراء الفحص الطبي لاستخراج رخصة قيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.