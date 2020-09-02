شكرا لمتابعة خبر عن أمن الطرق يوجه نصيحة هامة لضمان قيادة آمنة بين الشاحنات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق نصيحة هامة لضمان القيادة الآمنة بين الشاحنات، والحد من الحوادث. وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق نصيحة هامة لضمان القيادة الآمنة بين الشاحنات، والحد من الحوادث. ونصحت السائق بترك مسافة كافية بينه وبين الشاحنات في كل الأحوال والأوقات، منوهة بأن الشاحنات تحتاج إلى مساحة أكبر أثناء الانعطاف أو الدوران.

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