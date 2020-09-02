شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شابان يحققان حلمهما ببناء كوخ خشبي أعلى شجرتهما في عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

حقق شابان حلمهما ببناء كوخ خشبي أعلى الشجرة الخاصة بمنزلهما والتي وتعود لأكثر من 60 عامًا في منطقة عسير.

وأوضح التوأمان، خلال مشاركتهما مع برنامج "اليوم" على قناة الإخبارية، أنهما قاموا بإنشاء الكوخ ودخلوا في مسابقة أجمل إطلالة التي يرعاها مركز التنمية الاجتماعية والأمير تركي بن طلال؛ مضيفين: "تطورنا ووسعنا المكان وأنشأنا كوخ آخر وهو الأزرق الكبير" .

وأشار الشابان إلى أن جميع الأدوات المستخدمة في البناء هي أدوات خشبية وتمت بأيديهم دون الحصول على أي مساعدة خارجية، لافتين إلى أن الكوخ لاقى إقبالًا كبيرًا من الناس الذين يتهافتون إليه.