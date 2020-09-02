بالفيديو.. شلالات الأمطار تتساقط في عشيرة سدير الآن

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو شلالات الأمطار التي سقطت في عشيرة سدير شمال الرياض، في مشهد رائع. وثق مقطع فيديو شلالات الأمطار التي سقطت في عشيرة سدير شمال الرياض، في مشهد رائع. وأظهر مقطع الفيديو سقوط مياه الأمطار من أعلى الصخور الجبلية والتي انسالت في مناطق تجمع الأمطار منذ قليل. وكانت هيئة الأرصاد قد توقعت سقوط أمطار رعدية وتجمع السحب بعدة مناطق بالمملكة، اليوم الأربعاء.

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