"الأرصاد" تنبه بأمطار رعدية على منطقة الرياض اليوم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقة الرياض اليوم الأربعاء من سحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية مما يسبب تدني في مدى الرؤية . حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقة الرياض اليوم الأربعاء من سحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية مما يسبب تدني في مدى الرؤية . وأكدت " الأرصاد " أن التحذير يشمل " الدوادمي ، والعاصمة الرياض ، والقويعية ، والمجمعة ، والمزاحمية ، وحريملاء ، وعفيف ، وذلك من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة الثامنة مساءً ، منبهة الجميع خاصةً قائدي المركبات بالحيطة والحذر .

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