شكرا لمتابعة خبر عن سفينة «الكروز» تستأنف رحلاتها السياحية 13 سبتمبر الجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تستأنف الشركة المشغلة لسفينة الكروز" سيلفر سبيريت"رحلاتها السياحية في 13 سبتمبر الجاري، مع اتباع الإجراءات الإحترازية المفروضة لمجابهة تستأنف الشركة المشغلة لسفينة الكروز" سيلفر سبيريت"رحلاتها السياحية في 13 سبتمبر الجاري، مع اتباع الإجراءات الإحترازية المفروضة لمجابهة كورونا وقالت الشركة بأنها ملتزمة باتباع البروتوكولات الصحية التي حددتها وزارة الصحة، وسيتم تعقيم السفينة كاملة حرصاً على سلامة جميع الركاب.. ويذكر أن السفينة عادت السبت الماضي إلى ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بعد اكتشاف إصابة أحد الركاب بفيروس "كورونا"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفينة «الكروز» تستأنف رحلاتها السياحية 13 سبتمبر الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.