شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تهنئ حاكمي جمهورية سان مارينو بذكرى اليوم الوطني لبلدهما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقيتي تهنئة لفخامة السيد اليساندرو مانشيني وفخامة السيدة غراتسيا زافراني الحاكمان العامان لجمهورية سان مارينو بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقيتي تهنئة لفخامة السيد اليساندرو مانشيني وفخامة السيدة غراتسيا زافراني الحاكمان العامان لجمهورية سان مارينو بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتيهما، ولحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقيتي تهنئة لفخامة السيد اليساندرو مانشيني وفخامة السيدة غراتسيا زافراني الحاكمان العامان لجمهورية سان مارينو بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما. وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتيهما، ولحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تهنئ حاكمي جمهورية سان مارينو بذكرى اليوم الوطني لبلدهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.