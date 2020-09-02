شكرا لمتابعة خبر عن بندر الغامدي.. رئيسًا تنفيذيًّا للسعودية لتمويل المساكن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طلال الغامدي (صدى):

أعلنت الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل)، إحدى شركات التمويل العقاري الرائدة في السعودية، تعيين بندر بن سعيد الغامدي بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة خلفًا لعبد الإله بن صالح آل الشيخ.

وأضافت الشركة بأن بندر الغامدي يحمل خبرة واسعة في مجال تمويل الأفراد في القطاع المصرفي والتطوير الاستراتيجي والتخطيط؛ إذ تولى العديد من المناصب القيادية في القطاع البنكي السعودي، كان آخرها منصب المدير العام للأصول المصرفية للأفراد في بنك البلاد من 2015 إلى منتصف 2020.

وأوضحت الشركة أن ذلك يأتي كجزء من خطتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق النمو المستهدف، ودعم التنفيذيين السعوديين الموهوبين وذوي الخبرة في دفع مسيرة النمو، ومواصلة الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، بما يتماشى مع مبادرات وسياسة الحكومة الرشيدة.