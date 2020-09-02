السعودية توافق على فتح أجوائها أمام الرحلات من وإلى الإمارات‎

أصدرت هيئة الطيران المدني السعودي، اليوم الأربعاء، قرار موافقتها على طلب تقدمت به نظيرتها الإماراتية، يقضي بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى الإمارات والمغادرة منها إلى كافة الدول.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“؛ عن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني، قوله إن ”الهيئة أصدرت موافقتها على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول“. كما أورد موقع "إرم نيوز".