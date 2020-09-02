الملك وولي العهد يهنئان جمهورية سان مارينو بذكرى اليوم الوطني

القيادة تمنَّت مزيدًا من التقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقيتي تهنئة لأليساندرو مانشيني وجراتسيا زافراني الحاكمين العامين لجمهورية سان مارينو بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما. وأعرب الملك المفدى –باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية– عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتيهما، ولحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق اطراد التقدم والازدهار. فيما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقيتي تهنئة لأليساندرو مانشيني وجراتسيا زافراني الحاكمين العامين لجمهورية سان مارينو بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما. وعبَّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لهما ولحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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