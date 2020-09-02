لدعم الطلاب وأولياء أمورهم.. إطلاق مبادرة «دليلك نحو منصة مدرستي» بجازان

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان مبادرة «دليلك نحو منصة مدرستي» التي تهدف إلى مساندة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في التسجيل في منصة مدرستي للتعليم عن بعد وتقديم الدعم اللازم لهم للاستفادة من الخدمات المقدمة فيها.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، أن الجميع في الإدارة العامة ومكاتب التعليم والمدارس التابعة لتعليم جازان، يعمل لخدمة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والأسر، ولدعم العملية التعليمية «عن بعد».

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وأوضح أن هذه المبادرة ستسهم في تفادي المشاكل التقنية التي قد تمنع الطلاب والطالبات من الاستفادة من منصة مدرستي؛ حيث ستعمل على حصر الطلاب غير المسجلين في المنصة والوصول إليهم لتقديم الدعم والمساندة هاتفيًّا أو بالحضور إلى المدرسة إن تطلَّب الأمر مع تطبيق الإجراءات الاحترازية إضافة إلى تلقي استفسارات المسجلين عن أدوات المنصة والعمل على توضيح كافة أدواتها.

وأشار إلى أن هذه المبادرة ستعمل على تعزيز الأمن السيبراني؛ وذلك من خلال حماية الطلاب والطالبات من الروابط غير الصحيحة، والحرص على الحفاظ على خصوصية المعلومات والتعامل مع المنصات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم.

وأثنى على الجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبو ومنسوبات التعليم بالمنطقة، ومبادراتهم الدائمة والمميزة لخدمة التعليم في هذه المرحلة الجديدة على الطلاب والطالبات، مقدمًا شكره لإدارات النشاط الطلابي وتقنية المعلومات والعلاقات العامة ومركز الدعم الإلكتروني ومكتب خدمات المستفيدين؛ لحرصهم على تفعيل هذه المبادرة لتحقيق أهدافها المرجوة في خدمة الميدان التعليمي.