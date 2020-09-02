«حساب المواطن» يعيد التذكير بطريقة إرفاق المستندات

تطرَّق إلى الصيغة والحجم المطلوبين
أوضح حساب المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن طريقة إرفاق المستندات، بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «ما عندي لابتوب، وبرفع عقد إيجار من الجوال.. كيف أختار حجم الصورة؟».
ورد الحساب الرسمي لخدمة المستفيدين عبر موقع «تويتر» قائلًا: «لإرفاق المستند لا بد أن يكون بإحدى هذه الصيغ (jpg ، jpeg ، png ، bmp، pdf)، وأن يكون الحجم لا يتجاوز 2ميجابايت».
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