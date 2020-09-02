الصحة: 3 أعراض تشير إلى إهمال ابنك في تناول وجبة الإفطار

منها قلة الرغبة في الدراسة..
حددت وزارة الصحة 3 أعراض إذا لاحظت وجودها على طفلك فهذا يعني أنه مهمل في تناول وجبة الإفطار.
وأوضح حساب «عش بصحة» على موقع تويتر التابع لوزارة الصحة أن الأعراض هي سرعة الإحساس بالتعب، وقلة الرغبة في الدراسة، وقلة الاستيعاب.
وشددت وزارة الصحة للوالدين على التأكد من تناول أطفالهما وجبة الإفطار كل يوم لأهميتها الصحية.
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