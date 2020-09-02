«الخطوط السعودية» تحسم الجدل حول فتح المطارات للعائدين

نفت شركة الخطوط السعودية، الخبر المتداول بفتح المطارات أمام العائدين إلى المملكة وفقًا لعدة شروط؛ وذلك بعد انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث استفسر أحد المستفيدين قائلًا: «هل تم فتح حجوزات الطيران للمقيمين الراغبين في العودة إلى المملكة حسب الخبر المتداول؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» قائلاًا: «نفيدكم بأن الرحلات الدولية معلقة حاليًّا إلى إشعار آخر، باستثناء رحلات عودة المقيمين المغادرين من المملكة العربية السعودية والمُقدِّمين على منصة عودة. وإذا تم استئناف الرحلات سيتم الإعلان عن ذلك عبر موقعنا وعبر قنوات ووسائل التواصل الاجتماعي».

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