قوات «أمن الطرق» تجدد تنبيه الشاحنات إلى «المساحة الكافية»

لأنها تحتاج إلى مساحة أكبر أثناء الانعطاف
شددت القوات الخاصة لأمن الطرق، على ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين الشاحنات في كل الأحوال والأوقات، مشيرةً إلى أن الشاحنات تحتاج إلى مساحة أكبر أثناء الانعطاف.
وقال الحساب الرسمي لأمن الطرق على موقع «تويتر»: «لقيادة آمنة.. اترك مسافة كافية بينك وبين الشاحنات في كل الأحوال والأوقات؛ فهي تحتاج إلى مساحة اكبر أثناء الانعطاف أو الدوران».
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