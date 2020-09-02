زيادة مقاعد الكليات الصحية بجامعة الحدود الشمالية.. و33% للصيدلة

وجَّه رئيس جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري بزيادة المقاعد المخصصة للكليات الصحية في الجامعة، استجابةً لتوجيهات وزارة التعليم في زيادة القبول في التخصصات الصحية، وتلبيةً للاحتياجات الوطنية المتنامية، وتحقيقًا للكفاية من الكوادر البشرية لسد حاجة سوق العمل.

وأشار إلى أنه ستتم الترقية على المقاعد إلكترونيًّا حسب النسبة الموزونة، موضحًا أنه تقرر زيادة مقاعد الطب بنسبة ١٠%؜، في حين تمَّت زيادة عدد مقاعد كلية الصيدلة بنسبة 33%، وزيادة مقاعد كلية العلوم الطبية التطبيقية بنسبة 30%، وزيادة مقاعد كلية التمريض بنسبة 20%.

وذكر رئيس الجامعة أن التوسع في زيادة عدد مقاعد تخصصات الكليات الصحية، جاء لتوفير تخصصات نوعية تتواءم مع خطط التنمية الوطنية الشاملة في المجال الصحي في ضوء رؤية المملكة 2030، وما يتوافق مع تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة حفظها الله.