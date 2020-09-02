الدفاع المدني يحذر من تقلبات جوية بمكة: أمطار غزيرة وأتربة وغبار

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام بحسب ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

‏‎وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني؛ أن الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات، والكامل، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعا المتحدث الرسمي إلى متابعة تقارير ‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة ولمتابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

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وأهابت مديرية الدفاع المدني بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بدخول الأماكن الخطرة ومجاري الأودية أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال، وعدم تركهم بمفردهم، متمنين السلامة للجميع.

وبجانب تحذير الدفاع المدني، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهًا يتضمَّن هطول أمطار رعدية على محافظات العاصمة المقدسة، والطائف، والكامل، والعرضيات، وميسان، وأضم مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.