

الطائف 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واس

أنجزت امانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للحدائق والتجميل برنامجاَ متكاملاً لصيانة وتأهيل 123 حديقة في مختلف الأحياء .

وشمل البرنامج أعمال البنية التحتية والتمديدات الكهربائية وشبكة الري والمظلات والمماشي

وبينت وكالة المشاريع بأمانة الطائف أن أعمال الصيانة الدورية للمتنفسات الداخلية يهدف الى تعزيز كفاءتها بشكل يضمن راحة المرتادين وسلامتهم، وتنفذ الإدارات المختصة برامج الصيانة دورياً وعلى مدار الشهر لحدائقها ومنتزهاتها العامة، بالإضافة الى أعمال الصيانة الطارئة ومعالجة لبلاغات الواردة عبر منصات تلقي البلاغات، وتسعى الأمانة لتعزيز الخدمات البلدية من خلال تطوير الخدمات ومعالجة الملاحظات وايصال الخدمات والمرافق ومتابعة أدوارها، ومعالجة أوجه القصور.

// انتهى //

13:47ت م

0087



الطائف 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسأنجزت امانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للحدائق والتجميل برنامجاَ متكاملاً لصيانة وتأهيل 123 حديقة في مختلف الأحياء .وشمل البرنامج أعمال البنية التحتية والتمديدات الكهربائية وشبكة الري والمظلات والمماشي الرياضية ، وأعمدة الانارة التجميلية، وأعمال الدهان وألعاب الأطفال والألعاب الرياضية، ووسائل السلامة، والتربة والمزروعات.وبينت وكالة المشاريع بأمانة الطائف أن أعمال الصيانة الدورية للمتنفسات الداخلية يهدف الى تعزيز كفاءتها بشكل يضمن راحة المرتادين وسلامتهم، وتنفذ الإدارات المختصة برامج الصيانة دورياً وعلى مدار الشهر لحدائقها ومنتزهاتها العامة، بالإضافة الى أعمال الصيانة الطارئة ومعالجة لبلاغات الواردة عبر منصات تلقي البلاغات، وتسعى الأمانة لتعزيز الخدمات البلدية من خلال تطوير الخدمات ومعالجة الملاحظات وايصال الخدمات والمرافق ومتابعة أدوارها، ومعالجة أوجه القصور.// انتهى //13:47ت م0087

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم/ امانة الطائف تؤهل وتصون 123 حديقة باحياء الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.