السعودية اليوم / الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل سفير فرنسا لدى المملكة



جدة 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واس

استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في مكتبه اليوم سفير فرنسا لدى المملكة فرنسوا غويات ، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمملكة.

ونوه الدكتور العثيمين بالمستوى الذي بلغته العلاقات بين المنظمة وفرنسا في مختلف المجالات.

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13:39ت م

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