السعودية اليوم / النمسا تسجل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا



فيينا 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واس

سجلت النمسا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 327 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة النمساوية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 27.773 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 734 حالة وفاة .

// انتهى //

13:37ت م

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فيينا 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسسجلت النمسا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 327 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .وأفادت وزارة الصحة النمساوية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 27.773 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 734 حالة وفاة .// انتهى //13:37ت م0083

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