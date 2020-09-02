السعودية اليوم / أمير نجران يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مركز الحوار الوطني ومجلس الشباب



نجران 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واس

شهد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم، توقيع مذكرة التفاهم بين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ومجلس شباب منطقة نجران، بحضور الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان حيث وقع المذكرة عن مركز الحوار الوطني، مدير فرع المركز راشد بن محمد آل منجم، وعن مجلس الشباب محمد بن عبدالله بن منيف.

وأكد سموه أهمية بناء مثل هذه الشراكات الثقافية والفكرية، لا سيما مع فئة الشباب، لتعزيز القيم الوطنية وثقافة الحوار لديهم، للحفاظ على مميزات المجتمع السعودي، المتسم بالوحدة وحبه للخير والسلام.

وأوضح أمين عام مركز الحوار الوطنية أن المركز يعمل على نشر ثقافة الحوار بين فئات المجتمع، من خلال المشاركة في اللقاءات الوطنية للحوارات الفكرية، وتنفيذ العديد من البرامج التي تعزز الحوار لديهم، بطرق إبداعية وأساليب حديثة، مشيرًا إلى أن المجالس الشبابية نافذة للمركز لتنفيذ برامج مشتركة، تستهدف هذه الفئة، وتفتح أمامهم آفاق المشاركة والتمثيل في التجمعات الشبابية بالمملكة.

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13:36ت م

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