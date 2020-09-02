السعودية اليوم / سمو أمير نجران : مشروع مركز الحوار الوطني الجديد بالمنطقة معلم فكري وشاهد على التلاحم



نجران 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واس

أعلن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، عن بدء إجراءات تخصيص أرض لإنشاء فرع مركز الحوار الوطني بالمنطقة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة المنطقة، ليكون معلمًا فكريًّا وشاهدًا لما يتمتع به مجتمع المنطقة من التلاحم والتآخي، ومساحة للحوار والإبداع، على أن يراعى في تصميم المشروع الطراز العمراني النجراني، بديلاً عن المقر الحالي المؤقت.

وأشاد سموه لدى استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم، أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان، بالمبادرات والبرامج التي يقدمها المركز بالمنطقة، وسط مجتمع حيوي وفعّال مع كل ما يعزز الأخوّة والمحبة.

من جانبه استعرض أمين عام المركز ما حققه المركز بالمنطقة من برامج وفعاليات، إلى جانب إعداد وتهيئة مدربين لتنفيذ بعض هذه البرامج وإدارة الجلسات الحوارية.

حضر الاستقبال مدير فرع المركز بالمنطقة، راشد بن محمد آل منجم.

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13:27ت م

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