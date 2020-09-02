السعودية اليوم / 1218 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا



كيب تاون 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واس

سجلت جنوب أفريقيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 1218 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيانها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 628.000 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14263 حالة وفاة.

// انتهى //

13:26ت م

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كيب تاون 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسسجلت جنوب أفريقيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 1218 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و141 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيانها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 628.000 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14263 حالة وفاة.// انتهى //13:26ت م0077

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