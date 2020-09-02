السعودية اليوم / الكلية التقنية بنجران تنظم لقاء افتراضياً "عن بُعد" لتهيئة الخريجين لسوق العمل



نجران 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واس

نفذت الكلية التقنية بنجران ممثلة بمكتب التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي أمس، لقاءً افتراضياً "عن بُعد" لتهيئة خريجي الفصل التدريبي الصيفي للعام التدريبي 1441 هـ لسوق العمل، عبر منصة التدرب الإلكتروني، بمشاركة وكيل الكلية لشؤون المتدربين تركي بن محمد آل دغرير.

واستهل مدير العلاقات العامة والإعلام وعضو هيئة التدريب بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق البرنامج بكلمةٍ، هنأ فيها الخريجين بمناسبة إنهائهم فترة التدريب بالكلية وحصولهم على الشهادة الجامعية المتوسطة، حاثاً الخريجين المتفوقين على الاستفادة من المجالات المتاحة لهم لإكمال دراستهم الأكاديمية، مؤكداً ضرورة استمرار الخريجين بالتواصل مع إدارة التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي للمتابعة في برنامج التنسيق الوظيفي.

وأشار إلى أهمية المواقع الإلكترونية في تيسير عملية البحث عن العمل، مثل موقع "تقني" المتخصص في توفير بيانات خريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمختلف تخصصاته وربط الخريجين بالوظائف بكل يسر وسهولة.

وقدم آل عتيق شرحاً موجزاً عن طريقة التسجيل في بوابة تقني، بالإضافة الى برنامج المساعد التقني تطبيق DUTY الإلكتروني، الذي يوفر العديد من الفرص الوظيفية لأبناء الوطن في المجالات الحرفية والمهنية، حيث يربط البرنامج مزودي الخدمات بالعملاء بكل سهولة ، مشيراً إلى كيفية إعداد السيرة الذاتية والاستعداد للمقابلة الشخصية وأهميتها ، وطرق التعامل معها، والمهارات اللازمة المكتسبة لتجاوزها، وأهمية النزاهة، واخلاقيات المهنة.

بدوره أجاب رئيس مكتب التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي محمد آل كليب عن أسئلة واستفسارات الطلاب.

// انتهى //

13:09ت م

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