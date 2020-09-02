السعودية اليوم / شرطة الرياض : ضبط مقيم مخالف لنظام العمل اتخذ مقر سكنه عيادة للأسنان



الرياض 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واس

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت - بفضل الله - من القبض على مقيم باكستاني الجنسية في العقد الخامس من العمر، مخالفٍ لنظام العمل، ثبت تورطه باتخاذ شقته السكنية مقرًا ( لعيادة أسنان )، وضبط بها تجهيزات ومستلزماتٍ وأدوية طبية، حيث تم تحريزها وتسليمها للجهة المختصة بوزارة الصحة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى النيابة العامة.

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13:00ت م

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