السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تدرّب منسوبي السلامة والأمن على التعامل مع حالات" كورونا"



أبها 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واس

نظمت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الموارد البشرية وبالتعاون مع كلية العلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط، أمس ، لقاءً تثقيفيًا إلكترونيًا بعنوان "كيفية التعامل مع

وتضمن اللقاء عددًا من المحاور كان من أبرزها التعريف بمرض كورونا والأعراض الظاهرة للمرض وطرق الانتقال والإجراءات الوقائية.

وأوضح مدير إدارة التطوير الإداري بعمادة الموارد البشرية علي صالح آل دميح أن هذا اللقاء يأتي ضمن حزمة من البرامج التدريبية التي تنفذها العمادة، التي تهدف إلى تدريب منسوبي الإدارة العامة للسلامة والأمن الجامعي على آليات التعامل مع حالات الاشتباه بمرض كورونا وكيفية ضبط الاحترازات الوقائية في منطقة العمل وخارجها.

// انتهى //

12:59ت م

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أبها 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسنظمت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الموارد البشرية وبالتعاون مع كلية العلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط، أمس ، لقاءً تثقيفيًا إلكترونيًا بعنوان "كيفية التعامل مع كورونا -الإصابة والفحص والوقاية -"، وذلك بحضور أكثر من ٣٠٠ متدرب ومتدربة من منسوبي الإدارة العامة للسلامة والأمن الجامعي.وتضمن اللقاء عددًا من المحاور كان من أبرزها التعريف بمرض كورونا والأعراض الظاهرة للمرض وطرق الانتقال والإجراءات الوقائية.وأوضح مدير إدارة التطوير الإداري بعمادة الموارد البشرية علي صالح آل دميح أن هذا اللقاء يأتي ضمن حزمة من البرامج التدريبية التي تنفذها العمادة، التي تهدف إلى تدريب منسوبي الإدارة العامة للسلامة والأمن الجامعي على آليات التعامل مع حالات الاشتباه بمرض كورونا وكيفية ضبط الاحترازات الوقائية في منطقة العمل وخارجها.// انتهى //12:59ت م0070

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