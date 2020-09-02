السعودية اليوم / الداخلية المصرية : مقتل 7 مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن



القاهرة 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل 7 مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمدينة إدفو التابعة لمحافظة أسوان، وكان بحوزتهم أسلحة نارية وكميات كبيرة من المواد المخدرة.

وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم ، بأن قوات الأمن استهدفت تشكيلاً من العناصر الإجرامية المُسلّحة شديدة الخطورة بدائرة مركز شرطة إدفو، والذين بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات التي تعاملت معهم بالمثل، مما أسفر عن مقتل 7 مسلحين، وإصابة شرطي.

وأضاف البيان أنه تم العثور بحوزة المسلحين على 7 بنادق آلية، وكمية كبيرة من الذخيرة، بالإضافة إلى 40 كجم من المواد المخدرة، لافتًا النظر إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الجهات المختصة.

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12:57ت م

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