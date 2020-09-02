درع الوجه البلاستيكي ليس بديلاً جيدًا للكمامات الطبية والقماشية

2020-09-02

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أثبتت دراسة حديثة أن درع الوجه البلاستيكي ليس بديلًا جيدًا للكمامات الطبية والقماشية، حيث يسمح بمرور قطرات الرذاذ أثناء العطس أو السعال ما يعرض مرتديه والأشخاص من حوله لخطر العدوى والإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأجرى الباحثون دراسة نُشرت في مجلة Physics of Fluids تضمنت تصوير نمط تحرك الرذاذ أثناء السعال والعطس وذلك خلال ارتداء كل من درع الوجه البلاستيكي والكمامات، ووجدوا أنه لا يُمثل حواجز قوية مقارنةً بالأقنعة القياسية.

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وقال الخبراء إن النتائج ليست مفاجئة، وفي الواقع تنصح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC في الولايات المتحدة الأشخاص بعدم الاعتماد على دروع الوجه البلاستيكية.

وقالت الباحثة رافينا كولار، من كلية الطب بجامعة كاليفورنيا: التجربة السابقة كانت ضرورية نظرًا لاعتماد عدد متزايد من الأشخاص على الدروع البلاستيكية بدلًا من الكمامات، لكنها ببساطة لا تكفل الحماية الكافية.

شرط ارتداء درع الوجه البلاستيكي:

واعترفت بأن ذلك قد يكون مخيباً لآمال البعض الذين يريدون فعل الصواب، ولكنهم سئموا ارتداء الكمامات، وتابعت: إذا أراد الناس ارتداء درع الوجه البلاستيكي فوق القناع، فإن ذلك هو الأفضل لضمان الحماية الإضافية لعينيك ومنعك من لمس وجهك.



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