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2020-09-02 ضبط مقيم مخالف اتخذ مقر سكنه في الرياض عيادة للأسنان بها تجهيزات ومستلزمات وأدوية طبية متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أعلنت شرطة منطقة الرياض ضبط مقيم مخالف لنظام العمل اتخذ مقر سكنه عيادة للأسنان. وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت – بفضل الله – من القبض على مقيم باكستاني الجنسية في العقد الخامس من العمر، مخالفٍ لنظام العمل، ثبت تورطه باتخاذ شقته السكنية مقرًا ( لعيادة أسنان )، وضبط بها تجهيزات ومستلزماتٍ وأدوية طبية، حيث تم تحريزها وتسليمها للجهة المختصة بوزارة الصحة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى النيابة العامة.



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