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إحالة قضية رشوة بيت الزكاة في الكويت إلى الجنايات
تخص مناقصة توزيع وجبات على المحتاجين
متابعات الخليج 365 - متابعة
قررت النيابة العامة في الكويت إحالة قضية تلقي مسؤول في بيت الزكاة رشاوى مقابل الموافقة على مناقصة توزيع وجبات على المحتاجين إلى محكمة الجنايات.
وقال مصدر مطلع إن النيابة قررت إحالة ثلاثة متهمين: الأول هو المسؤول في بيت الزكاة، والآخران صاحبا شركتين، بعدما تبين في التحقيقات أن المسؤول وافق على مناقصتين وليست واحدة، تخص الثانية توزيع مساعدات من الملابس على المحتاجين، بحسب القبس الكويتية.
وأشار المصدر إلى أن المتهمين الثلاثة صدر قرار بحبسهم لمدة 21 يومًا، مع إحالتهم إلى السجن المركزي، وبعد اكتمال التحقيقات أُحيلوا إلى محكمة الجنايات. وختم المصدر بأن صحيفة الاتهام طالبت بإيقاع أقصى العقوبات القانونية بحق المتهمين، مؤكدة ثبوت الاتهام بحقهم وعدم التزامهم العمل وفق الأطر القانونية.
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