رولز رويس تكشف النقاب عن الجيل الثاني من Ghost 

2020-09-02

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أطلقت رولز رويس جيلًا ثانيًا من سيارة الليموزين جوست Ghost الأكثر مبيعًا، وقد تم ضبطها بحيث يعمل كل مكون من مكوناتها في صمت تام؛ وذلك لضمان راحة العملاء.

ويتميز الجيل الجديد بتصميم يجمع بين الفخامة والبساطة، وقال تورستن مولر-أوتفوس، الرئيس التنفيذي لشركة رولز رويس: في عالم اليوم يبحث الكثير من الناس عن الفخامة دون أن تعبر أغراضهم بفجاجة عن الغنى والثراء، وهذا بالضبط ما تلبيه سيارتنا، فهي تُمثل عالم ما بعد الفخامة التي تلائم تمامًا روح عصرنا.

وقالت شركة السيارات البريطانية الأسطورية المملوكة الآن لشركة BMW الألمانية لصناعة السيارات، إن الجيل الثاني الجديد من جوست هو أيضًا أكثر سيارات رولز رويس تقدمًا من الناحية التكنولوجية على الإطلاق في تاريخها البالغ 116 عامًا.

سعر رولز رويس جوست:

يبدأ سعر السيارة المعروف اسمها في جميع أنحاء العالم بالفخامة والتميز من 250 ألف جنيه إسترليني، وهي تحل محل الجيل الأول من جوست التي تم إطلاقها في عام 2009 والتي أصبحت أكبر مبيعات رولز رويس على الإطلاق.

مواصفات سيارة جوست:

تأتي السيارة بمحرك V12 بحجم إزاحة 6.75 ليترات وقوة مكابح تصل إلى 563 حصانًا، وعزم الدوران 627 رطلاً، مع نظام دفع رباعى، وعلبة تروس أوتوماتيكية من ثماني سرعات، وهي تتحرك من صفر إلى 62 ميلاً في الساعة في أكثر من 4.8 ثانية.

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