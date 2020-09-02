الخطوط السعودية: الرحلات الدولية لا زالت معلقة

2020-09-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الخطوط السعودية أنه لا صحة للخبر المتداول بشأن فتح المطارات أمام العائدين إلى المملكة وفقًا لعدة شروط.

وقالت الخطوط السعودية ردًا على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر: نفيدكم بأن الرحلات الدولية معلقة حاليًّا إلى إشعار آخر، باستثناء رحلات عودة المقيمين المغادرين من المملكة العربية السعودية والمُقدِّمين على منصة عودة. وإذا تم استئناف الرحلات سيتم الإعلان عن ذلك عبر موقعنا وعبر قنوات ووسائل التواصل الاجتماعي.

Advertisements

وأعلنت الخطوط السعودية أمس 7 شروط للسماح بنقل المسافرين العائدين إلى المملكة عبر أسطولها ومتطلبات للسفر إلى 25 دولة.

ودعت الخطوط ضيوفها إلى اتباع الإرشادات الصحية بناء على التوجيهات الصادرة من السلطات الصحية، فيما تضمنت الشروط إلزام ضيوفها بتعبئة وتوقيع نموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية وتسليمه لاحقًا لمركز المراقبة الصحية بالمطار عند الوصول، وأن جميع الضيوف سيخضعون للحجر الصحي الذاتي بالمنزل لمدة 7 أيام (3 أيام للممارسين الصحيين مع عينة سلبية في نهاية فترة الحجر)، داعية جميع ضيوفها إلى تثبيت تطبيقي تطمن وتوكلنا والتسجيل فيهما.

كما اشتملت الشروط على تحديد موقع المنزل من خلال تطبيق تطمن خلال 8 ساعات من وصول الراكب، ومراقبة أعراض فيروس كورونا المستجد والاتصال فورًا على 937 في حال ظهور أي من الأعراض أو الذهاب للمركز الصحي أو الطوارئ عند الضرورة.

وأيضًا، ضمن شروط الخطوط السعودية، الدخول على تطبيق تطمن والقيام بالتقييم الصحي اليومي، مطالبة الضيوف باتباع الإجراءات الاحترازية خلال الحجر الصحي الذاتي بالمنزل حسب ما هو مذكور بنموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية.



شارك الخبر







