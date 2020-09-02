والد جاكوب بليك يرفض مقابلة الرئيس ترامب 

2020-09-02

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

رفض والد جاكوب بليك مقابلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند زيارته لمدينة كينوشا اليوم قائلًا إنه لا يريد لحياة ابنه أن تتحول إلى لعبة سياسية.

وتابع: أنا لم ولن أتدخل في السياسة، كل شيء يجري حولنا هو عن حياة ابني فقط لا مع التقاط الصور مع الرئيس الأمريكي.

ومن المتوقع أن يصل ترامب إلى كينوشا، واشنطن في الساعة 1 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة؛ لتشجيع الشرطة على مواصلة عملها وزيارة المناطق المتضررة من أعمال الشغب التي اندلعت بعد أن أطلق أحد الضباط 7 طلقات في ظهر جاكوب بليك أمام زوجته وأولاده.

Advertisements

وتعرضت أجزاء كبيرة من الحي الذي يُعد موطنًا للعديد من السكان السود والأسبان للحرق والتلف على أيدي مثيري الشغب واللصوص وذلك على مدار ثلاث ليالٍ من الفوضى بعد أن ظهر فيديو إطلاق النار على جاكوب بليك، من قِبل الضابط رستن شيسكي.

وتسببت تلك الفوضى في إلحاق الأضرار بالأعمال التجارية والمباني وقُدرت بنحو 30 مليون دولار.

رواية الشرطة عن جاكوب بليك:

وقالت الشرطة إن بليك هاجمهم وقاومهم، في حين يُظهر مقطع فيديو أنه وضع يديه بجانبه وكان يقوم يفتح باب السيارة قبل سماع أصوات طلقات الرصاص.

وقد نجا من إطلاق النار، لكنه الآن في المستشفى في حالة خطيرة، وتقول عائلته إنه من المحتمل أن يصاب بالشلل مدى الحياة.



شارك الخبر







