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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: (خميس مشيط، وأحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل)، وتستمر الحالة الجوية -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.حالة الطقس الأرصاد أمطار
02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442 12:30 PM
قالت: الحالة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ للرؤية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: (خميس مشيط، وأحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل)، وتستمر الحالة الجوية -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.
، عسير تواعد الهطولات.. و"الأرصاد" تستبقها بـ"تنبيه متقدم" ،
المصدر : الخليج 365
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