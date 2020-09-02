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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمّن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.
وبيّنت الأرصاد أن الحالة تبدأ تأثيراتها عند الواحدة ظهرًا، وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم، وتشمل المدينة المنورة، ومحافظات: (الحناكية، والمهد، ووادي الفرع).حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة
02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442 12:19 PM
تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا للرؤية
أرشيفية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمّن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.
وبيّنت الأرصاد أن الحالة تبدأ تأثيراتها عند الواحدة ظهرًا، وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم، وتشمل المدينة المنورة، ومحافظات: (الحناكية، والمهد، ووادي الفرع).
، المدينة المنورة.. أمطار رعدية تستمر حتى الثامنة مساء ،
المصدر : الخليج 365
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