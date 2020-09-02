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واصلت العقود الآجلة للنفط الخام مكاسبها، اليوم الأربعاء، بعد سحب فاق التوقعات من مخزونات الخام في الولايات المتحدة، ونشاط قوي للمصانع الأميركية والصينية غذّى التفاؤل بشأن التعافي من جائحة فيروس كورونا، وعزّز شهية المستثمرين للمخاطر.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتاً إلى 46.03 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:59 بتوقيت غرينتش، لترتفع لليوم الثالث، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتا إلى 43.19 دولار عقب مكسب 15 سنتاً في اليوم السابق.
ووفق رويترز، قال معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت 6.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس آب إلى 501.2 مليون برميل، لتفوق توقعات المحللين بانخفاض 1.9 مليون برميل.
كما انخفضت مخزونات البنزين 5.8 مليون برميل ما يزيد على تقديرات المحللين بتراجع قدره ثلاثة ملايين برميل.النفط أسعار النفط
02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442 11:54 AM
زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتاً
واصلت العقود الآجلة للنفط الخام مكاسبها، اليوم الأربعاء، بعد سحب فاق التوقعات من مخزونات الخام في الولايات المتحدة، ونشاط قوي للمصانع الأميركية والصينية غذّى التفاؤل بشأن التعافي من جائحة فيروس كورونا، وعزّز شهية المستثمرين للمخاطر.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتاً إلى 46.03 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:59 بتوقيت غرينتش، لترتفع لليوم الثالث، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتا إلى 43.19 دولار عقب مكسب 15 سنتاً في اليوم السابق.
ووفق رويترز، قال معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت 6.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس آب إلى 501.2 مليون برميل، لتفوق توقعات المحللين بانخفاض 1.9 مليون برميل.
كما انخفضت مخزونات البنزين 5.8 مليون برميل ما يزيد على تقديرات المحللين بتراجع قدره ثلاثة ملايين برميل.
، النفط يواصل مكاسبه.. و"برنت" عند 46.03 دولار للبرميل ،
المصدر : الخليج 365
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