القيادة تهنئ حاكمي جمهورية سان مارينو بذكرى اليوم الوطني

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بعث خادم الحرمين الشريفين يهنئ حاكمي جمهورية سان مارينو بذكرى اليوم الوطني لبلدهما الرياض 14 محرم 1442هـ الموافق 2 سبتمبر 2020م واس بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقيتي تهنئة لفخامة السيد اليساندرو مانشيني وفخامة السيدة غراتسيا زافراني الحاكمان العامان لجمهورية سان مارينو بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتيهما، ولحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقيتي تهنئة لفخامة السيد اليساندرو مانشيني وفخامة السيدة غراتسيا زافراني الحاكمان العامان لجمهورية سان مارينو بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما. وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتيهما، ولحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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