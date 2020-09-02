شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية» ترد على أنباء عودة المقيمين: «لا تزال معلقة» والان نبدء بالتفاصيل

فيما أعلنت الخطوط السعودية 7 شروط للسماح بنقل المسافرين العائدين إلى المملكة عبر أسطولها ومتطلبات للسفر إلى 25 دولة، وفقاً لما نشرته قناة «الاخبارية»، ردت "السعودية" عبر حسابها الرسمي بأن الرحلات الدولية معلقة حالياً إلى إشعار آخر، باستثناء رحلات عودة المقيمين المغادرين من المملكة والمقدمين على منصة عودة، وفي حال تم إستئناف الرحلات سيتم الإعلان عن ذلك عبر موقعنا وعبر قنوات ووسائل التواصل الإجتماعي. وتضمنت الشروط للمسافرين حسب قناة «الاخبارية»، إخضاع جميع المسافرين للحجر الصحي الذاتي بالمنزل لمدة 7 أيام. وألزمت جميع المسافرين إلى المملكة بضرورة تعبئة وتوقيع نموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية. وكانت دعت الخطوط السعودية إلى الدخول على الرابط https://bit.ly/34Vzdhi، لمعرفة متطلبات السفر إلى الـ25 دولة وهي : الإمارات، الكويت، عمان، البحرين، مصر، لبنان، المغرب، تونس، الصين، المملكة المتحدة، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، النمسا، تركيا، اليونان، بنجلاديش، الفلبين، ماليزيا، جنوب أفريقيا، السودان، إثيوبيا، كينيا، نيجيريا، إندونيسيا.

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