شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد المختبر الإقليمي في الشمالية لفحص كورونا والان نبدء بالتفاصيل

اعتمد المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، المختبر الإقليمي في صحة الحدود الشمالية لإجراء فحص فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، وذلك بعد التأكد من تطبيق المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة بنسبة 100%.

ويعمل المختبر الإقليمي على فحص العينات المخبرية بالفيروس عبر تقنية الـ PCR، وتبلغ الطاقة الإستيعابية له 400 عينة خلال 24 ساعة، وتم دعم المختبر بمجموعة من القوى العاملة، المؤهلة بكفاءة عالية في مختلف مراحل الفحص، لضمان دقة النتائج والمخرجات.