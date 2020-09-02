اخبار السعوديه

اعتماد المختبر الإقليمي في الشمالية لفحص كورونا 

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد المختبر الإقليمي في الشمالية لفحص   والان نبدء بالتفاصيل

اعتمد المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، المختبر الإقليمي في صحة الحدود الشمالية لإجراء فحص كوفيد - 19، وذلك بعد التأكد من تطبيق المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة بنسبة 100%.

ويعمل المختبر الإقليمي على فحص العينات المخبرية بالفيروس عبر تقنية الـ PCR، وتبلغ الطاقة الإستيعابية له 400 عينة خلال 24 ساعة، وتم دعم المختبر بمجموعة من القوى العاملة، المؤهلة بكفاءة عالية في مختلف مراحل الفحص، لضمان دقة النتائج والمخرجات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتماد المختبر الإقليمي في الشمالية لفحص كورونا  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا