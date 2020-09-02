شكرا لقرائتكم خبر عن "المسار السريع".. مبادرة لإنجاز معاملات المستفيدين بالخبر والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان الزايدي، أن المبادرة استفاد منها أكثر من 2100 شخص، وأنها تأتي ضمن حرص البلدية على تسهيل إنجاز معاملات المستفيدين؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وتحسين جودة العمل وتطويره، وتقديم أفضل الخدمات.
وأفاد بتجهيز "الكبينة" بجميع الأجهزة والاحتياجات اللازمة لإتمام العمل في ساحة المواقف المحاذية لمبنى إدارة الخدمات، حيث تتضمن 4 نوافذ لتقديم الخدمات التابعة لكل من إدارة التراخيص التجارية، وإدارة النظافة، والرقابة الصحية والعامة، وتخصيص نافذة لكل إدارة.
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